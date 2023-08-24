Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в Даниловском районе открылась обновлённая взрослая поликлиника, в которой медпомощь получают почти 30 тысяч горожан.
По его словам, здание на улице Павловская было обновлено по новому московскому стандарту.
«Самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. Полностью заменили медицинское оборудование», - написал градоначальник.
Он добавил, что для посетителей были обустроены комфортные зоны ожидания, а для медиков оборудовали комнаты отдыха, кроме того, была благоустроена территория рядом с поликлиникой.
Ранее Собянин заявил, что ещё три поликлиники открылись после капремонта в Бибирево, Северном Бутово и Ново-Переделкино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Италии простились с Тото Кутуньо
- Байден объявил о новых антироссийских санкциях
- Левкин: Более 800 старых домов расселено в ходе реализации программы реновации
- В Кемеровской области кандидаты в депутаты заксобрания не пришли на теледебаты
- Юрист Данильченко: детям делают пластические операции для устранения дефектов
- ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
- СМИ: Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах
- СМИ: Норвегия решила передать Украине истребители F-16
- Врач Кашух: в старых грибах могут оказаться кишечная палочка и стафилококки
- Путин: альтернативы углеводородному топливу в ближайшее время не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru