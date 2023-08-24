Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

По его словам, здание на улице Павловская было обновлено по новому московскому стандарту.

«Самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. Полностью заменили медицинское оборудование», - написал градоначальник.

Он добавил, что для посетителей были обустроены комфортные зоны ожидания, а для медиков оборудовали комнаты отдыха, кроме того, была благоустроена территория рядом с поликлиникой.

Ранее Собянин заявил, что ещё три поликлиники открылись после капремонта в Бибирево, Северном Бутово и Ново-Переделкино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

