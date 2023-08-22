Собянин рассказал о повышении качества и доступности здравоохранения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о повышении качества и доступности здравоохранения в столице.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и во всем мире. По его словам, в Москве почти в шесть раз нарастили высокотехнологичную помощь. Младенческая смертность в столице упала в 2,5 раза, а большинство родильных домов реконструировали.

Глава столицы заверил, что все поликлиники города модернизируют. Они будут отвечать самым лучшим мировым стандартам.

