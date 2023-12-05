Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе
5 декабря 202310:10
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инфекционная клиническая больница №1 приняла первых пациентов.
По его словам, новый корпус возвели на месте старых комплексов всего за несколько лет. Собянин указал на увеличение мощности больницы в 1,5 раза.
Градоначальник заверил, что в скором времени заработают еще четыре операционные, а также акушерско-гинекологическая служба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru