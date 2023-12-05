Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

По его словам, новый корпус возвели на месте старых комплексов всего за несколько лет. Собянин указал на увеличение мощности больницы в 1,5 раза.

Градоначальник заверил, что в скором времени заработают еще четыре операционные, а также акушерско-гинекологическая служба.

