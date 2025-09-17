Членом жюри конкурса «Интервидение» от США стал экс-фронтмен Deep Purple

США в составе жюри международного музыкального конкурса «Интервидение» представит экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер. Об этом со ссылкой на пресс-службу смотра сообщает RT.

За свою почти полувековую карьеру вокалист упел поработать не только с легендарным рок-группами, но и с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и другими мировыми звёздами.

«Более 60 альбомов, миллионы поклонников по всему миру и «золотой» голос — всё это Джо», - говорится в сообщении.

Ранее Джо Линн Тёрнер заявил «Радиоточке НСН», что приезд в Москву в феврале 1989 года навсегда изменил его мировоззрение.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
