Членом жюри конкурса «Интервидение» от США стал экс-фронтмен Deep Purple

За свою почти полувековую карьеру вокалист упел поработать не только с легендарным рок-группами, но и с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и другими мировыми звёздами.

«Более 60 альбомов, миллионы поклонников по всему миру и «золотой» голос — всё это Джо», - говорится в сообщении.

Ранее Джо Линн Тёрнер заявил «Радиоточке НСН», что приезд в Москву в феврале 1989 года навсегда изменил его мировоззрение.

