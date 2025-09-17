Критик Бабичев назвал звезд 1990-х, способных снова стать популярными

По его мнению, это могут быть Александр Буйнов, Валерий Сюткин, Шура (Александр Медведев) или Ирина Салтыкова.

Бабичев указал, что для «второго дыхания» нужен «толчок в интернете».

«Дело не в творчестве... Просто в какой-то момент, кому-то пришло в голову положить ту или иную музыку на ролик... И это вирусно стало распространяться в соцсетях», – заключил он.

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил «Радиоточке НСН», что популярность старых песен у молодёжи — это негативная тенденция, свидетельствующая о недостатке новых ярких мелодий.

