Критик Бабичев назвал звезд 1990-х, способных снова стать популярными
Получить «второе дыхание» и снова стать популярными могут те звёзды 1990-х, чье творчество «хорошо ляжет на шуточки, мемчики, ролики». Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.
По его мнению, это могут быть Александр Буйнов, Валерий Сюткин, Шура (Александр Медведев) или Ирина Салтыкова.
Бабичев указал, что для «второго дыхания» нужен «толчок в интернете».
«Дело не в творчестве... Просто в какой-то момент, кому-то пришло в голову положить ту или иную музыку на ролик... И это вирусно стало распространяться в соцсетях», – заключил он.
Ранее народный артист России Олег Газманов заявил «Радиоточке НСН», что популярность старых песен у молодёжи — это негативная тенденция, свидетельствующая о недостатке новых ярких мелодий.
