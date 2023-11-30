Собянин: Для москвичей будет создано около 120 тысяч рабочих мест рядом с домом
Порядка 120 тысяч человек будут обеспечены работой в Москве благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инвесторы строят жилье, а также социальные, деловые и другие важные объекты, в свою очередь город предоставляет им льготы. В итоге, указал Собянин, новые районы получают сбалансированную застройку, а у москвичей есть возможность найти работу у дома.
Мэр отметил, что сейчас на один рубль льготы от Москвы приходится 5,5 рублей частных вложений. Такие расчеты, по словам Собянина, говорят об эффективности программы.
Так, за четыре года программа охватила почти все районы города. Будет возведено три млн «квадратов» коммерческой недвижимости, Москва привлечет порядка трлн рублей инвестиций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru