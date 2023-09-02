Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

В ледовом дворце «Крылатское» после COVID-19 возобновил работу крытый каток с конькобежной ареной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, во дворце «Крылатское» расположился первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной. В 2020 году спортцентр был переоборудован под временный ковид-госпиталь, а сейчас ледовую арену привели в порядок, отметил Собянин.

Градоначальник уточнил, что в «Крылатском» будут проводить занятия по фигурному катанию, хоккею с мячом, конькобежному и бильярдному спорту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КапремонтСергей СобянинМосква

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