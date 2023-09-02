Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

По его словам, во дворце «Крылатское» расположился первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной. В 2020 году спортцентр был переоборудован под временный ковид-госпиталь, а сейчас ледовую арену привели в порядок, отметил Собянин.



Градоначальник уточнил, что в «Крылатском» будут проводить занятия по фигурному катанию, хоккею с мячом, конькобежному и бильярдному спорту.

