Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском
В ледовом дворце «Крылатское» после COVID-19 возобновил работу крытый каток с конькобежной ареной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, во дворце «Крылатское» расположился первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной. В 2020 году спортцентр был переоборудован под временный ковид-госпиталь, а сейчас ледовую арену привели в порядок, отметил Собянин.
Градоначальник уточнил, что в «Крылатском» будут проводить занятия по фигурному катанию, хоккею с мячом, конькобежному и бильярдному спорту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru