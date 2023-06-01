В Москве после капремонта открыли 80 поликлиник
В столице после капремонта привели в соответствие новому стандарту 80 поликлиник, из них 39 взрослых, 38 детских и 3 детско-взрослых. Они стали комфортными для пациентов. В отремонтированных медучреждениях принимают все необходимые врачи-специалисты, также их оборудовали новейшей медтехникой. Сегодня программа модернизации объектов амбулаторного звена завершена на 40%. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, суммарная площадь обновленных поликлиник сегодня составляет свыше 270 тысяч «квадратов». Ракова отметила, что капремонт — это не только обновление фасадов и коммуникаций: меняется подход к оказанию медпомощи.
Отмечается, что новые поликлиники открылись в 62 столичных районах. Удобной стала их планировка: наиболее востребованные врачи-специалисты принимают на первых этажах здания, а кабинеты диагностики находятся поблизости от кабинетов профильных специалистов. Также в медучреждениях оборудованы комнаты для отдыха, а для комфортного пребывания пациентов размещены уютные зоны ожидания с телевизорами, кондиционерами и эргономичной мебелью.
Каждая поликлиника оборудована самой современной медтехникой: маммографами, аппаратами УЗИ, рентген-аппаратами, оборудованием функциональной диагностики. Кроме того, к услугам пациентов головных подразделений поликлиник доступны аппараты МРТ и КТ, аппараты для исследования костной ткани и для контроля пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.
Кроме того, цифровое оборудование медучреждений подсоединено к единой медицинской платформе здравоохранения Москвы. Благодаря этому необходимые данные автоматически направляются в систему. Кроме того, для оценки ряда исследований (например, расшифровки ЭКГ или анализа лучевых снимков) используется искусственный интеллект, что помогает ускорить диагностику и сделать ее более точной, а также уменьшить количество ошибок.
Планируется, что будет модернизировано свыше 200 поликлиник в сотне районов Москвы, что составляет половину московского амбулаторного фонда. Самой крупной из них станет девятиэтажная поликлиника площадью порядка 10 тысяч «квадратов» в Юрьевском переулке (район Лефортово, ЮВАО). Сейчас в ней ведутся ремонтные работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Стамбуле и Киеве обвинили Россию в приостановке зерновой сделки
- В Белгороде разместили более 1,6 тысячи жителей Шебекино
- В Киеве исключили атаки на пункты дислокации российских «Искандеров»
- Зеленский пообещал решить конфликт в Приднестровье после победы Украины
- Кремль подтвердил разговор Путина с командиром спецназа «Ахмат»
- Командир спецназа «Ахмат» сообщил об освобождении 70% Марьинки
- Кириенко заявил, что война за умы подрастающего поколения продолжится после СВО
- В Госдуме назвали возможных участников трибунала по Украине
- Российская тхэквондистка стала бронзовым призером чемпионата мира
- Белгородский губернатор сообщил о 12 раненых при обстрелах Шебекина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru