В Москве после капремонта открыли 80 поликлиник

По ее словам, суммарная площадь обновленных поликлиник сегодня составляет свыше 270 тысяч «квадратов». Ракова отметила, что капремонт — это не только обновление фасадов и коммуникаций: меняется подход к оказанию медпомощи.

Отмечается, что новые поликлиники открылись в 62 столичных районах. Удобной стала их планировка: наиболее востребованные врачи-специалисты принимают на первых этажах здания, а кабинеты диагностики находятся поблизости от кабинетов профильных специалистов. Также в медучреждениях оборудованы комнаты для отдыха, а для комфортного пребывания пациентов размещены уютные зоны ожидания с телевизорами, кондиционерами и эргономичной мебелью.

Каждая поликлиника оборудована самой современной медтехникой: маммографами, аппаратами УЗИ, рентген-аппаратами, оборудованием функциональной диагностики. Кроме того, к услугам пациентов головных подразделений поликлиник доступны аппараты МРТ и КТ, аппараты для исследования костной ткани и для контроля пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Кроме того, цифровое оборудование медучреждений подсоединено к единой медицинской платформе здравоохранения Москвы. Благодаря этому необходимые данные автоматически направляются в систему. Кроме того, для оценки ряда исследований (например, расшифровки ЭКГ или анализа лучевых снимков) используется искусственный интеллект, что помогает ускорить диагностику и сделать ее более точной, а также уменьшить количество ошибок.

Планируется, что будет модернизировано свыше 200 поликлиник в сотне районов Москвы, что составляет половину московского амбулаторного фонда. Самой крупной из них станет девятиэтажная поликлиника площадью порядка 10 тысяч «квадратов» в Юрьевском переулке (район Лефортово, ЮВАО). Сейчас в ней ведутся ремонтные работы.

