Собянин: Новые эстакады через МЦК разгрузят третье кольцо

Монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра завершен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что этот узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и ул. Пруд-Ключики. Эстакады помогут разгрузить участок ТТК от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

«Снизим нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК», – написал Собянин в Telegram.

Также на 90% выполнен пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда через пути второй линии МЦД, который свяжет проезд с Волоколамским шоссе в районе дома 114. Отделочные работы и благоустройство прилегающей территории продолжаются, планируется, что их завершат в сентябре.

