Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass

По его словам, сервис предоставляет ряд удобных инструментов, в том числе календарь событий столичного комитета по туризму, в котором можно размещать информацию, калькулятор для расчёта размера грантов в сфере туризма и фотобанк с яркими видами Москвы, а также онлайн-журнал с аналитическими статьями и полезными материалами.

«Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора площадки и подрядчика для организации мероприятий в столице», - отметил градоначальник.

Он добавил, что платформой Russpass, где можно спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, с момента запуска в июле 2020 года уже воспользовались более семи млн раз.

