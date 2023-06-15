Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что на отечественной платформе для путешествий Russpass был открыт бизнес-портал для представителей туристической отрасли столицы, регионов и зарубежных партнёров.
По его словам, сервис предоставляет ряд удобных инструментов, в том числе календарь событий столичного комитета по туризму, в котором можно размещать информацию, калькулятор для расчёта размера грантов в сфере туризма и фотобанк с яркими видами Москвы, а также онлайн-журнал с аналитическими статьями и полезными материалами.
«Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора площадки и подрядчика для организации мероприятий в столице», - отметил градоначальник.
Он добавил, что платформой Russpass, где можно спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, с момента запуска в июле 2020 года уже воспользовались более семи млн раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru