Путин заявил о важности развития внутреннего туризма для экономики России

Развитие внутреннего туризма крайне важно для экономики России. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран

Он отметил, что развитие путешествий по стране важно для разных сфер. Комментируя доклад первого замглавы Минтранса Андрея Костюка о развитии туристических перевозок, глава государства выразил уверенность, что все получится.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что поток туристов на российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона вырос на 10–15%. По данным портала Travelata.ru, в минувшем сезоне наиболее востребованным горнолыжным курортом стала Красная Поляна: на нее приходится 58% продаж, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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