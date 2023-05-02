Путин заявил о важности развития внутреннего туризма для экономики России

Он отметил, что развитие путешествий по стране важно для разных сфер. Комментируя доклад первого замглавы Минтранса Андрея Костюка о развитии туристических перевозок, глава государства выразил уверенность, что все получится.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что поток туристов на российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона вырос на 10–15%. По данным портала Travelata.ru, в минувшем сезоне наиболее востребованным горнолыжным курортом стала Красная Поляна: на нее приходится 58% продаж, сообщает «Радиоточка НСН».

