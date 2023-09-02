Собянин сообщил о скором открытии флагманского центра Филатовской больницы
Открытые экскурсии проводятся во флагманском центре Государственной клинической больницы (ГКБ) имени Филатова, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, посетители смогут увидеть высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, а также вертолет санавиации и машины скорой помощи.
Градоначальник рассказал, что первую подобную экскурсию посетили ученики медицинских классов. Благодаря такому мероприятию юные медики смогли погрузиться в профессию и узнать больше о возможностях столичного здравоохранения. Собянин пригласил всех желающих посмотреть на новый центр 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00.
Глава столицы отметил, что центр возводили порядка трех лет, и скоро он готов будет принять первых пациентов.
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