Собянин сообщил о скором открытии флагманского центра Филатовской больницы

По его словам, посетители смогут увидеть высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, а также вертолет санавиации и машины скорой помощи.

Градоначальник рассказал, что первую подобную экскурсию посетили ученики медицинских классов. Благодаря такому мероприятию юные медики смогли погрузиться в профессию и узнать больше о возможностях столичного здравоохранения. Собянин пригласил всех желающих посмотреть на новый центр 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00.

Глава столицы отметил, что центр возводили порядка трех лет, и скоро он готов будет принять первых пациентов.

