Новые цифровые технологии применили при строительстве больницы в Москве

При строительстве детской больницы св. Владимира в столице применяются самые передовые цифровые технологии, заявил журналистам на пресс-туре глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Здесь мы используем VR-тренажеры для обучения сотрудников навыкам безопасного поведения на строительной площадке для более удобного и наглядного восприятия информации, «умные» каски с датчиками для контроля соблюдения правил техники безопасности в режиме реального времени, которые позволяют отслеживать и анализировать передвижения рабочих и их производительность», - сказал руководитель столичного депстроя.

Он отметил, что «умная» каска может подавать сигнал SOS в случае падения на нее какого-либо предмета. Это способствует более оперативному оказанию медицинской помощи пострадавшему. Загрутдинов также рассказал, что также применяются элементы лазерного сканирования при помощи дронов во время земляных работ, что сокращает сроки проверки и приемки работ.

Глава дептстроя Москвы заверил, что новые технологии будут распространены на все объекты московской Адресной инвестиционной программы после того, как эти технологии будут достаточно протестированы.

