Новые цифровые технологии применили при строительстве больницы в Москве
При строительстве детской больницы св. Владимира в столице применяются самые передовые цифровые технологии, заявил журналистам на пресс-туре глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Здесь мы используем VR-тренажеры для обучения сотрудников навыкам безопасного поведения на строительной площадке для более удобного и наглядного восприятия информации, «умные» каски с датчиками для контроля соблюдения правил техники безопасности в режиме реального времени, которые позволяют отслеживать и анализировать передвижения рабочих и их производительность», - сказал руководитель столичного депстроя.
Он отметил, что «умная» каска может подавать сигнал SOS в случае падения на нее какого-либо предмета. Это способствует более оперативному оказанию медицинской помощи пострадавшему. Загрутдинов также рассказал, что также применяются элементы лазерного сканирования при помощи дронов во время земляных работ, что сокращает сроки проверки и приемки работ.
Глава дептстроя Москвы заверил, что новые технологии будут распространены на все объекты московской Адресной инвестиционной программы после того, как эти технологии будут достаточно протестированы.
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