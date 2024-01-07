Собянин сообщил, что москвичи стали активнее участвовать в благотворительности
Подопечных благотворительных организаций поддержали более 80 тысяч москвичей. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что с 2020 года на портале mos.ru действует специальный сервис, благодаря которому каждый желающий может направить средства на благотворительность. К нему подключились 87 организаций.
За это время москвичи перевели на добрые дела более 100 миллионов рублей. Только в 2023 году удалось собрать 54 миллиона, уточнил Собянин.
По его словам, средства направили на оплату лекарств для тяжелобольных детей и медицинские иссоедования, на помощь многодетным семьям, покупку кормов для животных и другие нужды.
Ранее Собянин сообщил, что на конкурс волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы» подано более 25 тысяч заявок.
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