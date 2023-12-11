Собянин рассказал о новом стандарте работы московских социальных домов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городских социальных домов. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.
Собянин указал, что система психоневрологических интернатов, сложившаяся много десятилетий назад, почти не менялась. Учреждения закрытого типа должны были обеспечить людей с ментальными особенностями жильем, питанием и уходом, задачам реабилитации и интеграции не уделялось должного внимания.
«В наше время эту систему потребовалось реформировать всерьез. На смену закрытым учреждениям с жесткой опекой и дисциплиной пришли открытые и дружелюбные социальные дома, в которых люди с ментальными особенностями получат максимум возможностей для интересной и содержательной жизни, включая общение с внешним миром, посильные занятия творчеством и спортом и многое другое», – указал мэр.
В число основных элементов нового стандарта поддержки горожан с ментальными особенностями вошли учет индивидуальных особенностей и потребностей, вовлечение и соцадаптация людей, обновление материально-технической базы в учреждениях, обучение персонала для новых социальных домов. Кроме того, в Москве внедрили новые сервисы, систему оценки работы, наладили работу с благотворительными организациями и волонтерами.
Собянин добавил, что новые соцдома не «убирают с улиц» людей с ментальными особенностями, а создают условия для их интеграции в общество, предлагают поддержку и заботу, мотивируя к самостоятельности, развитию и самореализации.
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