Собянин: Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранят как минимум до конца августа. Об этом рассказал мэр столицы Серей Собянин. Об этом градоначальник сообщил в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Маски долой! С 13-го

Между тем, 13 июля столица приступила к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Так, на улицах Москвы отменено обязательное ношение защитных масок. Кроме того, с этого дня возобновилась работа образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Кроме того, отменен запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха.

При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, напоминает телеканал 360.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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