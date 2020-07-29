Собянин: Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Между тем, 13 июля столица приступила к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Так, на улицах Москвы отменено обязательное ношение защитных масок. Кроме того, с этого дня возобновилась работа образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Кроме того, отменен запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха.

При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, напоминает телеканал 360.



