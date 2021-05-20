Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве сложная, но не драматичная

Градоначальник добавил, что эпидобстановка в столице «сложная, но не драматичная». По словам Собянина, медики фиксируют небольшой рост числа заражений коронавирусом, при этом серьезных отклонений нет.

За последние сутки в Москве подтвердили 3312 случаев COVID-19, что на 58% превышает число заразившихся, зафиксированное днем ранее. С начала пандемии в столице выявили 1 148 508 пациентов с коронавирусом, 1 035 739 горожан выздоровели, 19 474 человека скончались.



