Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве сложная, но не драматичная
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается сложной, однако взрывного роста заболеваемости в столице не наблюдается. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Градоначальник добавил, что эпидобстановка в столице «сложная, но не драматичная». По словам Собянина, медики фиксируют небольшой рост числа заражений коронавирусом, при этом серьезных отклонений нет.
За последние сутки в Москве подтвердили 3312 случаев COVID-19, что на 58% превышает число заразившихся, зафиксированное днем ранее. С начала пандемии в столице выявили 1 148 508 пациентов с коронавирусом, 1 035 739 горожан выздоровели, 19 474 человека скончались.
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