Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум
Первый Московский международный онкологический форум начал работу в ЦВЗ «Манеж». Принявший участие в его открытии мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период пандемии город объем помощи онкологическим больным не снижался.
«Объем госпитализации, лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а наоборот - значительно увеличился. Объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30%. Это означает, что мы сумели преодолеть вызов пандемии, борьбы с COVID-19, при этом дав нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения», - заявил мэр.
По словам Собянина, несмотря на пандемию в Москве продолжалась и идет модернизация и реформирование онкологической помощи. Он напомнил, что на базе крупнейших городских стационаров за последнее время организовано шесть мощных многопрофильных онкологических центров. Закуплено более 2 тысяч единиц новейшего технологического оборудования, сотни тяжелого диагностического оборудования. На самом высоком мировом уровне созданы морфологические лаборатории.
Кроме того мэр напомнил, что создана единая платформа онкологического обеспечения медицинской помощью на базе единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Она объединяет данные об онкопациентах.
Московский международный онкологический форум будет проходить 20 и 21 мая. Программа включает деловую и выставочную части, охватывая все направления онкопомощи – от профилактики и ранней диагностики до самых современных методов лечения. Мероприятии принимают участие более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ.
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