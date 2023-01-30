Собянин: 2022 год превзошел предыдущий по вводу объектов социальной инфраструктуры

По его словам, в 2022 году в городе было сдано 102 социальных объекта: 20 школ, 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивное сооружение и 6 объектов культуры.

«Для сравнения, в 2021 году было построено 95 социальных объектов. При этом мы не снизили темпов ввода жилых площадей: при запланированных 4,9 млн кв. м построено почти 6,8 млн кв. м.», - написал градоначальник.

Он напомнил, что в числе знаковых объектов, введённых в 2022 году, Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, индустриальный парк «Руднёво», объекты метрополитена для открытия новых станций Большой кольцевой линии, а также 100 км дорог.

Ранее Собянин заявил, что в 2022 году в Москве отреставрировали более 200 объектов культурного наследия, сообщает RT.

