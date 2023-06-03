Собянин: Сервис перевозок по требованию «По пути» перевез 1 млн пассажиров с осени 2021 года
Запущенный в ТиНАО сервис перевозок по требованию «По пути» перевез 1 млн пассажиров с момента запуска осенью 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, сначала сервис работал только в четырех поселениях, но вскоре географию использования расширили. На данный момент «По пути» доступен в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском, Рязановском поселениях и в «Сколково». Появилась возможность делать пересадку между станциями Московского центрального диаметра «Щербинка», «Силикатная» и станцией метро «Бунинская аллея».
Глава столицы отметил, что все автобусы, участвующие в перевозке пассажиров через сервис, очень комфортные. Ждать такой автобус придется примерно 17 минут. Вызвать автобус можно в приложении «Московский транспорт».
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