Собянин открыл станцию «Площадь трех вокзалов» по окончании II этапа реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию «Площадь трех вокзалов» после завершения второго этапа реконструкции, а также осмотрели итоги работ на участке «Площадь трех вокзалов» - «Курская» будущего МЦД-4.
По словам градоначальника, они с Белозеровым долго не могли решиться на реализацию проекта реконструкции «Площади трех вокзалов». Строители говорили, что работы получится завершить только в 2025 году, отметил Собянин. Глава столицы также подчеркнул сложность этого проекта.
Уже в 2023 году планируется запустить МЦД-4, отметил Собянин. Он также добавил, что поезда будут ходить с интервалом в три минуты. Также сообщается о восстановлении движения на МЦД-2. По словам градоначальника, РЖД совершили подвиг, воплотив этот проект в жизнь.
Белозеров, в свою очередь, сообщил об организации параллельного движения поездов МЦД-2 и МЦД-4 благодаря модернизации.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что пропускную способность участка «Площадь трех вокзалов» - «Курская» увеличили более чем в два раза благодаря модернизации двух существующих и строительству третьего и четвертого главных путей.
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