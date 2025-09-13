Путин открыл в Москве Национальный космический центр
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в Москве Национальный космический центр (НЦК).
Российский лидер назвал открытие космического центра в Москве новым этапом развития отрасли РФ, отметил вклад Москвы в ее развитие.
Центр управления полетом Российской орбитальной станции будет находиться в НЦК, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. В здание скоро переедут сотрудники «Роскосмоса» и представители NASA в России.
Выделяющийся элемент постройки — трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем. Она напоминает ракету, установленную на стартовом столе. НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в свою очередь, отметил, что НКЦ был спроектирован и построен компанием «Мосинжпроект». По его словам, НКЦ является одним из самых сложных инженерных объектов, реализованных в столице.
«Это объект, которому сложно найти аналог по технологической оснащенности, функциональности, продуманной логистике и инфраструктуре для работы с защищенной информацией. В мире есть другие масштабные комплексы зданий, обслуживающих космическую отрасль, но ни один из них не расположен в центре мегаполиса и не дает сочетания комфорта сформированной городской среды с концентрацией всех, необходимых для космического центра ресурсов. НКЦ — это «сердце» технологического кластера, в нем и на прилегающих территориях расположатся предприятия космической и смежных отраслей, что даст району импульс к развитию», - сказал Ефимов.
Он также анонсировал запуск инновационного промтехнопарка на территории НКЦ, площадью которого составит 1,5 миллиона «квадратов». Благодаря запуску проекта в Филёвском парке появится свыше 30 тысяч рабочих мест.
Ефимов также выразил благодарность «Мосинжпроекту» и одному из крупнейших подрядчиков проекта ГК «ПИК».
Ранее Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru