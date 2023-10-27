Собянин: С начала года по программе реновации построено 49 домов

По его словам, новые многоэтажные дома по реновации строят на месте снесенных. Сейчас в столице одновременно возводятся 102 новостройки. Градоначальник отметил, что с начала 2023 года в Москве построили 49 домов.

В будущем году к переезду по реновации приступили 33,6 тысяч москвичей, отметил Собянин.

