СМИ: Франция готовит новое поколение баллистических ракет М51

Французская компания ArianeGroup получила контракт на разработку и производство новой модификации стратегической баллистической ракеты М51, которая используется в составе ядерных сил сдерживания страны. Об этом сообщает телеканалу BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.

Соглашение с Генеральной дирекцией по вооружениям предусматривает создание четвёртой версии ракеты — М51.4. Она будет размещена на атомных подлодках типа Triomphant, каждая из которых несет по 16 таких боезарядов. Новое поколение вооружений также поступит на разрабатываемые субмарины третьего поколения от компании Naval Group.

США впервые испытали систему перехвата баллистических ракет

По данным ArianeGroup, масса новой ракеты превысит 50 тонн, длина составит около 12 метров. Ракета морского базирования сможет подниматься на высоту более 2 тысяч километров и при возвращении в атмосферу достигать скорости до 20 тысяч километров в час. Другие характеристики не раскрываются.

М51 — пятое поколение французских баллистических ракет, поступившее на вооружение в 2010 году и сменившее систему М45. В настоящее время подлодки несут ракеты модификации М51.2, а в скором времени должны перейти на вариант М51.3, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Баллистическая РакетаФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры