СМИ: Франция готовит новое поколение баллистических ракет М51
Французская компания ArianeGroup получила контракт на разработку и производство новой модификации стратегической баллистической ракеты М51, которая используется в составе ядерных сил сдерживания страны. Об этом сообщает телеканалу BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.
Соглашение с Генеральной дирекцией по вооружениям предусматривает создание четвёртой версии ракеты — М51.4. Она будет размещена на атомных подлодках типа Triomphant, каждая из которых несет по 16 таких боезарядов. Новое поколение вооружений также поступит на разрабатываемые субмарины третьего поколения от компании Naval Group.
По данным ArianeGroup, масса новой ракеты превысит 50 тонн, длина составит около 12 метров. Ракета морского базирования сможет подниматься на высоту более 2 тысяч километров и при возвращении в атмосферу достигать скорости до 20 тысяч километров в час. Другие характеристики не раскрываются.
М51 — пятое поколение французских баллистических ракет, поступившее на вооружение в 2010 году и сменившее систему М45. В настоящее время подлодки несут ракеты модификации М51.2, а в скором времени должны перейти на вариант М51.3, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сто баллов и миллион зрителей: Как сериал «Олдскул» показал самый заметный старт
- СМИ: Норвегия создала военный лагерь для украинцев в Польше
- Депутат Колунов объяснил свой призыв запретить иностранную музыку в спорте
- В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО-1 заключенного
- Венгрия и «Росатом» договорились ускорить проект АЭС «Пакш-2»
- В Москве начался заочный процесс по делу о мошенничестве на сотни миллионов
- СМИ: Франция готовит новое поколение баллистических ракет М51
- В авиаотрасли призвали ужесточить правила сдачи экзамена для частных пилотов
- Восемь человек пострадали в Белгородской области из-за атаки беспилотника
- Путин заявил о яркой тенденции к снижению инфляции в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru