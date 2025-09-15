СМИ: Франция готовит новое поколение баллистических ракет М51

Французская компания ArianeGroup получила контракт на разработку и производство новой модификации стратегической баллистической ракеты М51, которая используется в составе ядерных сил сдерживания страны. Об этом сообщает телеканалу BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.

Соглашение с Генеральной дирекцией по вооружениям предусматривает создание четвёртой версии ракеты — М51.4. Она будет размещена на атомных подлодках типа Triomphant, каждая из которых несет по 16 таких боезарядов. Новое поколение вооружений также поступит на разрабатываемые субмарины третьего поколения от компании Naval Group.