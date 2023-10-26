Новый дом по программе реновации появится на востоке Москвы в 2025 году

Строительство жилого дома в рамках программы реновации началось в районе Северное Измайлово (ВАО). Сейчас строители занимаются разработкой котлована и устройством шпунтового ограждения, а также монтажом монолитных конструкций фундаментной плиты дома. Ожидается, что новостройка будет сдана в эксплуатацию в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На фасадах пятисекционного дома переменной этажности с подземным паркингом разместятся корзины под кондиционеры, а входные группы украсят витражами.

Из предусмотренных проектом 383 квартир три приспособят для маломобильных жильцов — строители увеличат в них ширину дверных проемов и коридоров, а также установят специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях строители выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже разместятся культурные, коммерческие и социальные объекты. В вестибюле жилой части будут находиться лифтовый холл, колясочная, помещение для инвентаря, почтовые ящики и технические помещения. Грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли, а шероховатая плитка защитит от скольжения в любое время года. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха.

