Собянин: С начала года инвесторы построили для Москвы 50 социальных объектов
С начала 2023 года инвесторы построили в Москве 26 детских садов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что вместо запланированных 20 зданий инвесторы возвели 26. Также построено 13 школ, уточнил Собянин.
В число крупнейших объектов входит школа на 1,2 тысячи учеников в районе Лефортово, ледовый дворец «Кристалл» в Хамовниках, ледовый каток «Сталкер» в Куркино и Академия спорта «Динамо» в районе Аэропорт.
Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее заявил, что сейчас в Москве строится 92 социальных объекта суммарной площадью свыше миллиона квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru