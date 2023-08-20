Собянин: С начала года инвесторы построили для Москвы 50 социальных объектов

Градоначальник отметил, что вместо запланированных 20 зданий инвесторы возвели 26. Также построено 13 школ, уточнил Собянин.

В число крупнейших объектов входит школа на 1,2 тысячи учеников в районе Лефортово, ледовый дворец «Кристалл» в Хамовниках, ледовый каток «Сталкер» в Куркино и Академия спорта «Динамо» в районе Аэропорт.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее заявил, что сейчас в Москве строится 92 социальных объекта суммарной площадью свыше миллиона квадратных метров.

