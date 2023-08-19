Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО

По его словам, в этом году в Кленовском поселении построят учебный корпус на 300 мест, а в Щербинке возведут школу на 700 учеников. Градоначальник уточнил, что все проекты реализуются за счет городского бюджета.



Глава столицы уточнил, что инвесторы вносят большой вклад в развитие социальной инфраструктуры Москвы. В частности, в следующем году в ТиНАО за счет инвесторов достроят 20 объектов образования и детско-взрослую поликлинику.

