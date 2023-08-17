Более 90 новых социальных объектов появятся в Москве
Формирование современной качественной городской инфраструктуры, предусматривающей удобное пространство для отдыха, работы и проживания, — очень важное направление градостроительной политики. Развитие города нельзя представить без возведения детсадов, школ, ФОК, поликлиник и прочих соцобъектов.
Сейчас в столице строится 92 социальных объекта суммарной площадью свыше миллиона «квадратов». Об этом в ходе пресс-тура заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По словам московского мэра Сергея Собянина, за последние двенадцать лет в Москве возвели 961 социальный объект, в частности, 569 детсадов и школ, 189 спортивных объектов, 139 медучреждений и 64 культурных объекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru