Собянин: С 2011 года в Москве открыли 78 новых станций метро

Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) оказались наиболее востребованы у пассажиров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Многофункциональные общественные пространства появились возле станций БКЛ метро

«С первых часов работы новые станции Большой кольцевой линии оказались максимально востребованы пассажирами», - отметил он.

По словам столичного градоначальника, в Москве открыли 78 новых станций метро, начиная с 2011 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро полностью окупила себя еще на стадии строительства.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоМетрополитенСобянинСергей Собянин
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