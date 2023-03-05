Собянин: С 2011 года в Москве открыли 78 новых станций метро
Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) оказались наиболее востребованы у пассажиров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«С первых часов работы новые станции Большой кольцевой линии оказались максимально востребованы пассажирами», - отметил он.
По словам столичного градоначальника, в Москве открыли 78 новых станций метро, начиная с 2011 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро полностью окупила себя еще на стадии строительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru