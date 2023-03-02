Многофункциональные общественные пространства появились возле станций БКЛ метро
Общественные пространства, которые станут центрами притяжения местных жителей и транзитных пассажиров, созданы на территориях вокруг станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, прилегающие к станциям БКЛ территории приобрели новый облик благодаря многофункциональному благоустройству по современным стандартам.
«Вблизи входных павильонов появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты», – рассказал Бочкарев.
Так, новое общественное пространство создают возле станции северо-восточного участка БКЛ метро «Сокольники». На аллее, ведущей к парку, размещены скамейки-клумбы, также здесь планируется провести озеленение, а на улице Гастелло и в Поповом проезде обустроят две площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.
В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что еще одним ярким примером благоустройства стало пространство со сложным искусственным рельефом у «Кунцевской».
«Здесь применен прием геопластики, давший возможность создать озелененные холмы, органично вписав технические сооружения метрополитена и разместив отдельное пространство для отдыха со сквером и амфитеатром», – уточнил Юрий Кравцов.
Кроме того, новый сквер у станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ обустроили под влиянием музея-заповедника «Коломенское». В пешеходной зоне предусмотрены деревья и кустарники, газоны, цветники, фонари, малые архитектурные формы.
Накануне президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей БКЛ. Длина линии, связывающей существующие и перспективные линии метрополитена, платформы МЦК и МЦД, составляет более 70 км. На БКЛ расположена 31 станция.
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