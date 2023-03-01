Собянин: БКЛ окупила себя во время строительства

«Вообще, конечно, поразительно, но за время строительства этот проект уже сам себя окупил по сути дела», - сказал Собянин в эфире «России 24».

Он добавил, что в полуторакилометровый коридор вокруг Большой кольцевой линии было вложено около 5 триллионов рублей.

По словам градоначальника, столичный бюджет в 2024 году получил сумму не менее вложенной в проект. Это будет реализовано за счет инвестиций, которые пришли благодаря появлению новой линии в спальные, некогда считавшиеся «депрессивные» районы Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин назвал Большую кольцевую линию самым большим проектом за всю историю метростроения.

