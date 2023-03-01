Собянин: БКЛ окупила себя во время строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро полностью окупила себя еще на стадии строительства.
«Вообще, конечно, поразительно, но за время строительства этот проект уже сам себя окупил по сути дела», - сказал Собянин в эфире «России 24».
Он добавил, что в полуторакилометровый коридор вокруг Большой кольцевой линии было вложено около 5 триллионов рублей.
По словам градоначальника, столичный бюджет в 2024 году получил сумму не менее вложенной в проект. Это будет реализовано за счет инвестиций, которые пришли благодаря появлению новой линии в спальные, некогда считавшиеся «депрессивные» районы Москвы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин назвал Большую кольцевую линию самым большим проектом за всю историю метростроения.
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