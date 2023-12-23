Собянин: Роботизированные системы помогают содержать инженерные сети города
Роботизированные системы используют московские коммунальщики для диагностики водопроводных сетей. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты «Мосводоканала» с помощью роботов делают диагностику и проводят проверки водопроводных сетей, оценивая состояние труб и устраняя повреждения. Особенно востребованы роботы в труднодоступных для человека местах.
«Моссвет с помощью инспекционной камеры исследует кабельную канализацию, в которую спрятаны воздушные линии передачи. Камера оценивает целостность и герметичность труб, обнаруживает скопление дождевых и грунтовых вод, намывы грязи с проезжей части», – написал Собянин.
ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» разработала для диагностики тепловых сетей автоматизированную систему, которая помогает выявить минимальные технологические нарушения и признаки тепловых потерь на начальных стадиях. Такая технология позволяет выявить потенциально аварийный участок и заранее принять необходимые меры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru