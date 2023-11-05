Россияне мечтают роботизировать уборку и готовку

Больше всего опрошенных (29%) хотели бы отказаться от уборки вручную, 8% респондентов – от самостоятельного приготовления пищи, а 7% — от мытья посуды вручную. Чаще всего такие пожелания возникают у женщин.

По итогам опроса, россияне также хотели бы переложить на технических помощников ремонт, уход за домашними животными, вынос мусора, сушку одежды и закупку продуктов.

Из числа опрошенных 22% заявили, что не готовы делегировать домашние обязанности технике, а 5% мечтают переложить все домашние дела на роботов.

Ранее в столице начал работать первый в России робот-уборщик «Пиксель». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



