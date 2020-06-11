Мэр Москвы призвал продолжать трудиться на «удаленке»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей и руководителей предприятий по возможности сохранять в Москве удаленный режим работы. По его словам, каждый из них должен сам решать, как и в каких объемах компания будет работать, то город призывает максимально сохранять дистанционную занятость. Нельзя создавать скученность в офисах и на предприятиях.
На предприятиях необходимо обеспечивать санитарный режим, отметил мэр в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Сергей Собянин призвал жителей Москвы отказаться от посещения парада Победы, посмотрев его по телевизору.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru