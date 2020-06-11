Мэр Москвы призвал продолжать трудиться на «удаленке»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей и руководителей предприятий по возможности сохранять в Москве удаленный режим работы. По его словам, каждый из них должен сам решать, как и в каких объемах компания будет работать, то город призывает максимально сохранять дистанционную занятость. Нельзя создавать скученность в офисах и на предприятиях.