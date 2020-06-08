Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы
Стадионы откроются в Москве с 16 июня. Спортивные мероприятия можно будет посещать, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
С этой даты смогут возобновить работу также летние веранды, а еще через неделю возобновят - стационарные заведения общепита. Собянин отметил, что кафе и рестораны будут открываться в два этапа.
С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Кроме того, начнут работать организации, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. В том числе риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
Свои двери откроют музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы. Для их посещения потребуется электронный билет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
477 тыс.+8 985 / сут.
Умерли
5 971+112 / сут.
Выздоровели
231 тыс.+3 957 / сут.
- Конкурент Лукашенко набрал подписи для выдвижения после публичного глумления
- Путин: Поправки в Конституцию направлены на защиту нуждающихся в помощи
- Собянин: Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу 9 июня
- В Кремле прокомментировали снятие коронавирусных ограничений Москвой
- Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru