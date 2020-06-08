Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Стадионы откроются в Москве с 16 июня. Спортивные мероприятия можно будет посещать, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

С этой даты смогут возобновить работу также летние веранды, а еще через неделю возобновят - стационарные заведения общепита. Собянин отметил, что кафе и рестораны будут открываться в два этапа.

Собянин утвердил график возобновления работы организаций в Москве

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Кроме того, начнут работать организации, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. В том числе риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Свои двери откроют музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы. Для их посещения потребуется электронный билет.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Сергей СобянинКарантинСтадионы
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