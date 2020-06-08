Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Стадионы откроются в Москве с 16 июня. Спортивные мероприятия можно будет посещать, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

С этой даты смогут возобновить работу также летние веранды, а еще через неделю возобновят - стационарные заведения общепита. Собянин отметил, что кафе и рестораны будут открываться в два этапа.