Собянин утвердил график возобновления работы организаций в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил график поэтапного возобновления работы большинства городских организаций после отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом градоначальник написал в своём личном блоге, где объявил об отмене с завтрашнего дня режима самоизоляции, пропусков, а также графика прогулок.

С завтрашнего дня – 9 июня – имеют право вновь открыться парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Кроме того, аннулируются ограничения на функционирование сервиса каршеринга.

К своей стандартной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научно-исследовательские институты. Театры, концертные организации и цирки могут приступать к репетициям. Также снимается запрет на посещение городских кладбищ.

Спустя неделю – 16 июня – возобновят оказание плановой медицинской помощи стоматологические поликлиники. Откроются для посетителей библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Кроме того, заработают музеи, выставочные залы и зоопарки. Правда, побывать в них можно будет по электронным билетам. Спортивные мероприятия разрешается посещать при условии заполняемости трибун для зрителей не более чем на 10%.

Рестораны и кафе будут открываться в два захода. С 16 июня в мегаполисе смогут принять клиентов летние веранды заведений общественного питания, а еще через 7 дней – стационарные.

Позже всех, с 23 июня, смогут открыться предприятия спортивной индустрии –фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. С этого же числа будет также разрешена пассажирская навигация по Москве-реке. Снимаются ограничения для детских садов всех форм собственности. В обычном режиме заработают учреждения социальной защиты населения.

Кроме того, с 23 июня снимается запрет на использование элементов общественной инфраструктуры – спортивных и детских площадок, лавочек во дворах, скверах и парках. Как отмечает АГН «Москва», по словам мэра, это одно из самых востребованных и долгожданных разрешений. О снятии ограничений, которые еще будут оставаться в силе, столичные власти объявят дополнительно.

