Собянин разрешил близким мобилизованных получать за них выплаты в Москве
Близкие родственники мобилизованных граждан смогут получить за них выплату в качестве адресной социальной помощи в Москве. Для этого необходимо обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что мобилизованным положены ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Для осуществления платежей правительству Москвы нужны личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов.
Сейчас данные согласовываются с Минобороны, поэтому для запуска системы потребуется время. В связи с этим Собянин разрешил близким мобилизованных лиц забирать причитающиеся выплаты.
Ранее член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» пожаловался на задержку выплат мобилизованным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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