Собянин разрешил близким мобилизованных получать за них выплаты в Москве

Мэр уточнил, что мобилизованным положены ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Для осуществления платежей правительству Москвы нужны личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов.

Сейчас данные согласовываются с Минобороны, поэтому для запуска системы потребуется время. В связи с этим Собянин разрешил близким мобилизованных лиц забирать причитающиеся выплаты.

Ранее член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» пожаловался на задержку выплат мобилизованным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

