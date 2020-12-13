Собянин рассказал об условии ужесточения карантина в Москве

«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», - пояснил Собянин.

Он также отрицает необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.

«Мы не ограничиваем в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляем», - сказал Собянин.

По мнению мэра столицы, нет смысла сокращать и продажу алкоголя. Собянин напомнил, что «сухой закон заканчивался пьянством».

Напомним, по данным на 13 декабря, в Москве за сутки выявили 6 622 новых инфицированных COVID-19. За все время пандемии - заразились 686 тысяч москвичей, умерли 6 798 человек, выздоровели более 525 тысяч.

