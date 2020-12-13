Собянин рассказал об условии ужесточения карантина в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин указал, при каком условии в столице ужесточат карантин из-за эпидемии COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
Собянин считает, что усиление ограничений придется делать только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных.
«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», - пояснил Собянин.
Он также отрицает необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.
«Мы не ограничиваем в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляем», - сказал Собянин.
По мнению мэра столицы, нет смысла сокращать и продажу алкоголя. Собянин напомнил, что «сухой закон заканчивался пьянством».
Напомним, по данным на 13 декабря, в Москве за сутки выявили 6 622 новых инфицированных COVID-19. За все время пандемии - заразились 686 тысяч москвичей, умерли 6 798 человек, выздоровели более 525 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Проценко раскрыл пик проблем со здоровьем у больных COVID-19
- В Чечне произошло второе за сутки землетрясение
- Попова: В России установили «нулевого пациента» с коронавирусом
- Собянин рассказал об условии ужесточения карантина в Москве
- Путин выразил соболезнования родным диктора Хорошевцева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru