Собянин рассказал об условии ужесточения карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин указал, при каком условии в столице ужесточат карантин из-за эпидемии COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Собянин считает, что усиление ограничений придется делать только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных.

Собянин объявил о запуске вакцинации в Москве

«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», - пояснил Собянин.

Он также отрицает необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.

«Мы не ограничиваем в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляем», - сказал Собянин.

По мнению мэра столицы, нет смысла сокращать и продажу алкоголя. Собянин напомнил, что «сухой закон заканчивался пьянством».

Напомним, по данным на 13 декабря, в Москве за сутки выявили 6 622 новых инфицированных COVID-19. За все время пандемии - заразились 686 тысяч москвичей, умерли 6 798 человек, выздоровели более 525 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры