Собянин рассказал об открытии после реконструкции поликлиники в Новогирееве
Филиал №1 городской поликлиники №69 в столичном районе Новогиреево открылся после проведенной реконструкции. Об этом в своем Telegram-канале заявил московский мэр Сергей Собянин.
Градоначальник особо подчеркнул важность нахождения качественной медпомощи рядом с домом. Собянин отметил, что здание поликлиники практически перестроили согласно новому столичному стандарту.
По словам мэра, реконструкция позволила увеличить количество процедурных кабинетов и кабинетов врачей общей практики. Также после ремонта в медучреждении появилось самое современное медицинское оборудование, организована безбарьерная среда, разработана удобная навигация и благоустроена прилегающая территория.
Также с начала недели открылись четыре поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово и Северное Тушино.
Ранее Собянин заявил, что за последние 12 лет в Москве было построено почти 40 медицинских объектов в сфере детского здравоохранения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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