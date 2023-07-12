Собянин рассказал об открытии после реконструкции поликлиники в Новогирееве

Градоначальник особо подчеркнул важность нахождения качественной медпомощи рядом с домом. Собянин отметил, что здание поликлиники практически перестроили согласно новому столичному стандарту.

По словам мэра, реконструкция позволила увеличить количество процедурных кабинетов и кабинетов врачей общей практики. Также после ремонта в медучреждении появилось самое современное медицинское оборудование, организована безбарьерная среда, разработана удобная навигация и благоустроена прилегающая территория.

Также с начала недели открылись четыре поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово и Северное Тушино.

Ранее Собянин заявил, что за последние 12 лет в Москве было построено почти 40 медицинских объектов в сфере детского здравоохранения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

