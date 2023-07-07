Собянин рассказал о новых школах, детсадах и поликлиниках в трех округах Москвы
Строительство детского сада на улице Левобережной в Ховрино завершено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в дошкольное учреждение будут ходить 200 малышей.
«Сделали современные группы, музыкальный зал со сценой, комнаты для развивающих занятий, кабинеты логопеда, психолога и медицинский», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр напомнил, что ранее в Ховрино начала работать детская поликлиника по новому столичному стандарту. Здесь размещено необходимое оборудование для современной диагностики и лечения.
Кроме того, Собянин рассказал о завершении строительства школы на 1 100 учеников и двух детсадов на Волоколамском шоссе. Также готовится к вводу дошкольное учреждение со спортивно-оздоровительным уклоном.
По словам мэра, в СВАО и СЗАО появятся второй детский сад в составе ЖК Green Park, школа с детским садом — в ЖК Holland Park. В свою очередь, в САО реконструируют многопрофильный медицинский центр, где появятся операционный блок и реанимационный зал, а также здания Московского государственного университета спорта и туризма.
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