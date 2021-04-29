Собянин рассказал об интеграции МЭШ с цифровыми образовательными платформами

Московскую электронную школу (МЭШ) интегрируют с независимыми платформами онлайн-образования. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи с представителями компаний, ставшими первыми получателями правительственных грантов на разработку образовательного контента для МЭШ.

BCG: Москва – один из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

«Мы долго очень рассуждали на тему того, что лучше: государственная образовательная система или коммерческие разработки. Мы решили платформу свою сделать чисто государственной, которой мы полностью управляем и администрируем. А вот сервисы подгружать уже коммерческие, те, которые находят признание на рынке», - отметил Собянин, добавив, что . на платформе МЭШ уже размещены образовательные материалы известных производителей.

Московской электронной школой пользуются уже 2 млн педагогов, учащихся и родителей, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. С этого года столичное правительство будет предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента, который затем интегрируют в МЭШ. Первыми получателями грантов стали компании-разработчики «Мобильное электронное образование» (МЭО), «Физикон», «Алгоритмика», «ГлобалЛаб» и «01математика».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:ОбразованиеСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры