Собянин рассказал об интеграции МЭШ с цифровыми образовательными платформами

«Мы долго очень рассуждали на тему того, что лучше: государственная образовательная система или коммерческие разработки. Мы решили платформу свою сделать чисто государственной, которой мы полностью управляем и администрируем. А вот сервисы подгружать уже коммерческие, те, которые находят признание на рынке», - отметил Собянин, добавив, что . на платформе МЭШ уже размещены образовательные материалы известных производителей.

Московской электронной школой пользуются уже 2 млн педагогов, учащихся и родителей, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. С этого года столичное правительство будет предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента, который затем интегрируют в МЭШ. Первыми получателями грантов стали компании-разработчики «Мобильное электронное образование» (МЭО), «Физикон», «Алгоритмика», «ГлобалЛаб» и «01математика».

