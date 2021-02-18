Московские школьники смогут разработать свои ИТ-проекты для МЭШ

Конкурс «Акселератор проектов МЭШ» стартует в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В рамках конкурса учащиеся 7-11-х классов, а также студенты I и II курсов колледжей получат возможность разработать образовательные приложения и программные продукты для Московской электронной школы.

«Цифровая среда помогает развивать московское образование и дает все больше новых возможностей для школьников. Основной цифровой базой является Московская электронная школа, которая позволяет нам внедрять новые проекты», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, в рамках «Акселератора проектов МЭШ» дети могут попробовать себя в качестве разработчиков приложений, веб-квестов или программных продуктов, а итогом конкурса станет создание детско-юношеского сообщества IT-разработчиков.

Заявки на участие в «Акселераторе проектов МЭШ» можно подать до 5 апреля, регистрация участников проходит на странице Школы Новых технологий на портале столичного мэра.

