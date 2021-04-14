BCG: Москва – один из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой
Москва является одним из лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе, сообщает пресс-служба компании BCG.
«Система школьного образования Москвы - лидер в России и мире по результатам обучения и доступу к качественному образованию. Основные достижения системы школьного образования Москвы сегодня: результативность образования, равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, современная образовательная среда», — отмечают в BCG.
По данным компании, во всех школах города внедрена система Московская электронная школа (МЭШ). Кроме того, в 2019 году в столице стартовал проект «Школа старшеклассников», направленный на создание мотивирующей образовательной среды, оснащенной современным оборудованием и лабораториями.
Высокий образовательный результат позволяет столичным школьникам поступать в лучшие колледжи и вузы. Эффективность и удобство обучения повышают современная образовательная среда МЭШ и цифровая инфраструктура.
Как отмечают в BCG, в библиотеке МЭШ содержится более 64 тысяч сценариев уроков и около 66 тысяч электронных учебных материалов. Кроме того, по данным компании, все столичные школы оснащены передовой цифровой инфраструктурой и высокоскоростным Wi-Fi.
«МЭШ - единая безопасная цифровая среда с широким набором инструментов», - заключили в BCG.
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