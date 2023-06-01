Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах
Ремонтные работы в домах Москвы, поврежденных в результате атаки беспилотников, завершены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, специалисты заменили поврежденные элементы в квартирах и подъездах, обследовали конструкции для выявления возможных скрытых нарушений. Как отметил Собянин, все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах продолжается в штатном режиме. Мэр поблагодарил сотрудников столичных служб за «оперативную слаженную работу».
Во вторник Москву атаковали беспилотники, три аппарата врезались в жилые дома. По данным Минобороны, террористическую атаку предприняла Украина, напоминает РИА ФАН. В нападении было задействовано восемь дронов, все аппараты удалось поразить. После инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru