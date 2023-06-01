Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

«В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, специалисты заменили поврежденные элементы в квартирах и подъездах, обследовали конструкции для выявления возможных скрытых нарушений. Как отметил Собянин, все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах продолжается в штатном режиме. Мэр поблагодарил сотрудников столичных служб за «оперативную слаженную работу».

Во вторник Москву атаковали беспилотники, три аппарата врезались в жилые дома. По данным Минобороны, террористическую атаку предприняла Украина, напоминает РИА ФАН. В нападении было задействовано восемь дронов, все аппараты удалось поразить. После инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, пишет Ura.ru.

