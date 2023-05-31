СМИ узнали, почему не взорвались упавшие в Москве беспилотники
Жилые дома, в которые попали атаковавшие столичный регион дроны, не являлись для них основными целями, они должны были атаковать другие объекты, сообщает «Коммерсант».
По информации издания, исследовавшие обломки дронов эксперты пришли к предварительному выводу, что заложенные в них взрывные устройства не сработали также благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.
В частности, яркую вспышку на улице Атласова, где беспилотник врезался в стену 25-этажного дома и взорвался, некоторые эксперты объясняют воспламенением паров бензина в двигателе. А на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, всё произошло и вовсе без взрывов, хотя бронебойный кумулятивный боеприпас, который нёс один из дронов, влетел прямо в квартиру.
«По данным Минобороны, все эти три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сбились с курсов и рухнули», - отмечает издание.
Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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