СМИ узнали, почему не взорвались упавшие в Москве беспилотники

По информации издания, исследовавшие обломки дронов эксперты пришли к предварительному выводу, что заложенные в них взрывные устройства не сработали также благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

В частности, яркую вспышку на улице Атласова, где беспилотник врезался в стену 25-этажного дома и взорвался, некоторые эксперты объясняют воспламенением паров бензина в двигателе. А на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, всё произошло и вовсе без взрывов, хотя бронебойный кумулятивный боеприпас, который нёс один из дронов, влетел прямо в квартиру.

«По данным Минобороны, все эти три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сбились с курсов и рухнули», - отмечает издание.

Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

