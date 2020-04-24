Собянин рассказал о временных медкорпусах для долечивания больных COVID-19
В Москве долечивать больных COVID-19 будут во временных медицинских корпусах, размещенных при городских стационарах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке – там строительство такого объекта должно завершиться 7 мая. Градоначальник отметил, что возведение этого корпуса началось 20 апреля.
Собянин добавил, что власти Москвы приняли решение поставить на территории больниц быстровозводимые корпуса для долечивания выздоравливающих пациентов с COVID-19.
Известно, что сооружение таких корпусов ведется на территории 13 городских стационаров. В их числе, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №40 в Коммунарке, а также ГКБ №1 имени Пирогова.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин и начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов приняли участие в открытии коронавирусного стационара на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России по Москве. Перепрофилирование больницы для лечения пациентов с COVID-19 заняло менее двух недель. В клинике появились 300 коронавирусных коек и 30 коек реанимации. Также стационар оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, КТ и МРТ. В клинике трудятся 235 врачей и 414 сотрудников среднего медперсонала. Лечение в коронавирусном стационаре будет бесплатным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Путин разрешил вступать в гражданство РФ без отказа от прежнего
- Путин увеличил штрафы за неявку призывников
- Академик опроверг предположения о вспышках ВИЧ из-за коронавируса
- Управделами РПЦ митрополит Дионисий инфицирован COVID-19
- Семейные психологи против увеличения срока примирения при разводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru