Собянин рассказал о временных медкорпусах для долечивания больных COVID-19

В Москве долечивать больных COVID-19 будут во временных медицинских корпусах, размещенных при городских стационарах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке – там строительство такого объекта должно завершиться 7 мая. Градоначальник отметил, что возведение этого корпуса началось 20 апреля.

Собянин добавил, что власти Москвы приняли решение поставить на территории больниц быстровозводимые корпуса для долечивания выздоравливающих пациентов с COVID-19.

Известно, что сооружение таких корпусов ведется на территории 13 городских стационаров. В их числе, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №40 в Коммунарке, а также ГКБ №1 имени Пирогова.

Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ

Ранее НСН писала, что Сергей Собянин и начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов приняли участие в открытии коронавирусного стационара на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России по Москве. Перепрофилирование больницы для лечения пациентов с COVID-19 заняло менее двух недель. В клинике появились 300 коронавирусных коек и 30 коек реанимации. Также стационар оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, КТ и МРТ. В клинике трудятся 235 врачей и 414 сотрудников среднего медперсонала. Лечение в коронавирусном стационаре будет бесплатным.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:БольницаКоронавирусМосква
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