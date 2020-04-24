Собянин рассказал о временных медкорпусах для долечивания больных COVID-19

В Москве долечивать больных COVID-19 будут во временных медицинских корпусах, размещенных при городских стационарах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке – там строительство такого объекта должно завершиться 7 мая. Градоначальник отметил, что возведение этого корпуса началось 20 апреля.

Собянин добавил, что власти Москвы приняли решение поставить на территории больниц быстровозводимые корпуса для долечивания выздоравливающих пациентов с COVID-19.

Известно, что сооружение таких корпусов ведется на территории 13 городских стационаров. В их числе, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №40 в Коммунарке, а также ГКБ №1 имени Пирогова.