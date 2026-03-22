Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 97 украинских БПЛА

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 13:00 до 18:00 часов по Москве.

В минобороны уточнили, что больше всего - 47 беспилотников - были сбиты над Брянской областью, еще 25 - над Смоленской. В министерстве добавили, что 10 БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью, 7 - над Новгородской, 5 - над Курской, еще два над Ленинградской и один над Псковской.

Ранее в минобороны сообщили, что утром 22 марта силы ПВО за 6 часов сбили 74 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



