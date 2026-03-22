Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции

Зольфагари также заявил, что иранские вооружённые силы нанесут удары по всем компаниям и энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке, где присутствуют интересы США, а также по объектам в странах, на территории которых расположены американские военные базы. Аналогичным образом, по его словам, будут атакованы объекты информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), принадлежащие Израилю.

Заявление прозвучало в ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа, в котором он потребовал в течение 48 часов полностью открыть Ормузский пролив для всех судов, пригрозив в противном случае нанести удары по иранским электростанциям, начиная с крупнейшей.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи заявлял, что в настоящее время проход через пролив закрыт только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников - остальные суда могут проходить свободно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».