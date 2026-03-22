Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции
Официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари предупредил, что в случае ударов США по иранским электростанциям Тегеран полностью закроет Ормузский пролив до полного восстановления повреждённых объектов. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Зольфагари также заявил, что иранские вооружённые силы нанесут удары по всем компаниям и энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке, где присутствуют интересы США, а также по объектам в странах, на территории которых расположены американские военные базы. Аналогичным образом, по его словам, будут атакованы объекты информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), принадлежащие Израилю.
Заявление прозвучало в ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа, в котором он потребовал в течение 48 часов полностью открыть Ормузский пролив для всех судов, пригрозив в противном случае нанести удары по иранским электростанциям, начиная с крупнейшей.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи заявлял, что в настоящее время проход через пролив закрыт только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников - остальные суда могут проходить свободно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 97 украинских БПЛА
- Иранские военные заявили о перехвате F-15 над южным побережьем страны
- «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
- Глава «ЛизаАлерт»: Поиск Усольцевых по телефонам невозможен
- Расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд
- Ярмольник обеспокоен ростом влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию
- «Иванушки» без «International»: Группе Матвиенко предрекли смену названия
- Концерты экс-солиста Modern Talking отменили в Литве после его слов о России
- Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США