Глава «ЛизаАлерт»: Поиск Усольцевых по телефонам невозможен

По его словам, действующее законодательство, в частности положения конституции о тайне связи, не позволяет добровольческим организациям использовать такие методы. Подобные возможности есть только у специалистов спецслужб.

Сергеев подчеркнул, что в ситуации, когда речь идёт о спасении жизни, приоритет должен быть у права на жизнь, а не у тайны связи. «Любой человек в такой момент мечтал бы, чтобы его нашли по телефону, а не сохраняли тайну связи», - отметил он.

Для изменения ситуации, по мнению руководителя «ЛизаАлерт», нужны поправки в законодательство.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Несмотря на масштабные поиски, следов семьи до сих пор не обнаружено.

Накануне «ЛизаАлерт» объявил о планах возобновить активные поиски, как только полностью сойдёт снег в ключевых районах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».