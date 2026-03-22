Расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд

Согласно подсчётам ресурса, которые основаны в том числе на информации закрытого брифинга Пентагона, за первые шесть дней конфликта Вашингтон потратил 11,3 млрд долларов. Сенатор Крис Кунс тогда отметил, что реальные затраты значительно выше озвученной суммы, и предположил, что ежедневные расходы на операцию превышают 1,5 млрд долларов.

Анализ Iran War Cost Tracker также указывает, что только на системы противовоздушной обороны США израсходовали более 10 млрд долларов в первые 48 часов боевых действий.

The Washington Post сообщала, что в первые два дня войны боеприпасы обошлись американской стороне в 5,6 млрд долларов. 18 марта издание информировало, что Пентагон направил в Белый дом запрос на дополнительное финансирование в размере свыше 200 млрд долларов для продолжения военных действий. Эти средства планируется использовать в первую очередь на экстренное восполнение запасов критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпанными, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».