Расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд
Расходы США на военные действия против Ирана превысили 27 миллиардов долларов. Такие данные приводит проект Iran War Cost Tracker.
Согласно подсчётам ресурса, которые основаны в том числе на информации закрытого брифинга Пентагона, за первые шесть дней конфликта Вашингтон потратил 11,3 млрд долларов. Сенатор Крис Кунс тогда отметил, что реальные затраты значительно выше озвученной суммы, и предположил, что ежедневные расходы на операцию превышают 1,5 млрд долларов.
Анализ Iran War Cost Tracker также указывает, что только на системы противовоздушной обороны США израсходовали более 10 млрд долларов в первые 48 часов боевых действий.
The Washington Post сообщала, что в первые два дня войны боеприпасы обошлись американской стороне в 5,6 млрд долларов. 18 марта издание информировало, что Пентагон направил в Белый дом запрос на дополнительное финансирование в размере свыше 200 млрд долларов для продолжения военных действий. Эти средства планируется использовать в первую очередь на экстренное восполнение запасов критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпанными, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
